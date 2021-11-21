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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 394. randevu

21.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bugün oynayacakları maçta tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-125, gol sayısında da 536-489 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 35 galibiyet aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 394. randevu

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

LİGDE 129. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

13

GALATASARAY'DA 2, FENERBAHÇE'DE 3 İSİM YOK

Bugünkü maçta sarı kırmızılılarda Arda, Boey, sarı lacivertlilerde Altay, Valencia ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Trabzonspor’un 30 puanla lider girdiği 13. hafta öncesi Galatasaray 21 puanla 4., Fenerbahçe 20 puanla 7. sırada.

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