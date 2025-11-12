SPOR

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

Fenerbahçe, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek için temaslarına başlarken, Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın da listesinde bulunan Napoli’de forma giyen bir isimde karar kıldı. Tedesco'nun çok istediği isim için harekete geçen yönetim ezeli rakibine ilk çalımını atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Andre-Frank Anguissa

Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig’de lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşüren ve hemen arkasına yerleşen Fenerbahçe, hem şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını sürdürürken öncelikli olarak orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026 nın ilk transfer çalımı Tedesco dan... Galatasaray ın çok istediği isme teklif! 1

Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sırada Galatasaray'ın da ilgilendiği Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe transfer komitesinin kısa süre içinde İtalya’ya giderek görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

TEKLİF DETAYLARI BİLE BELLİ

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026 nın ilk transfer çalımı Tedesco dan... Galatasaray ın çok istediği isme teklif! 2

Napoli’de huzurlu olmayan ve yeni bir maceraya sıcak bakan Anguissa için sarı-lacivertli yönetimin tüm imkanlarını seferber ettiği belirtiliyor. Fotomaç’ın haberine göre, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için Fenerbahçe’nin devre arasında 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026 nın ilk transfer çalımı Tedesco dan... Galatasaray ın çok istediği isme teklif! 3

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray ve bazı Arap kulüplerinin de Anguissa için nabız yokladığını duyurdu. Napoli’de takımın kilit isimlerinden biri olarak görülen Kamerunlu futbolcu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde 15 maçta forma giyip 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

TEDESCO ÇOK İSTİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026 nın ilk transfer çalımı Tedesco dan... Galatasaray ın çok istediği isme teklif! 4

Victor Osimhen transferi sırasında Napoli ile iyi ilişkiler kuran Galatasaray yönetiminin de Anguissa için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Fenerbahçe ise transferde geri adım atmayı düşünmüyor. Teknik direktör Tedesco’nun Anguissa’yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilirken, mevcut orta saha rotasyonunda yer alan Edson Alvarez, Fred ve İsmail Yüksek’in yanına güçlü bir isim eklemek istediği vurgulandı.

OKAN BURUK DA SICAK BAKIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! 2026 nın ilk transfer çalımı Tedesco dan... Galatasaray ın çok istediği isme teklif! 5

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk’un, Gabriel Sara’dan beklenen verimin alınamaması üzerine Anguissa transferine son derece olumlu baktığı bildirildi. İki ezeli rakip arasında kıyasıya bir yarışa dönüşen bu transfer sürecinde, Kamerunlu yıldızın tercihi merak konusu haline geldi.

