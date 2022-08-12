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Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak

12.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takımın Süper Lig'de daha önce yaptığı 14 maçın 6'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü ise yeşil-beyazlılar kazandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

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