Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

