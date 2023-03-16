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Galatasaray ile Konyaspor, 44. randevuda!

16.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde tüm gelişmeler haberimizde...

Galatasaray ile Konyaspor, 44. randevuda!

Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cuma günü 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

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Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.

İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

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İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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