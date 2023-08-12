SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı! İşte maliyeti...

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı! İşte maliyeti...

12.08.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 1299 Osmanlıspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha İlhami Siraçhan Nas'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İlhami Sıraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, 1299 Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu transfer için 10 milyon lira bonservis bedeli ödeneceğini açıklayan sarı-kırmızılılar, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

F3VZankXwAA-yRL

"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

Transferin açıklanmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İlhami Siraçhan Nas, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

F3VZaniWAAE0tD5

"Böyle büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Çok gururlu ve mutluyum. Babam (Mehmet Nas) da futbolcu olduğu için onun izinden gitmeye çalıştık, buraya gelmek nasip oldu. Burada başarılı olup, şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum."
Öte yandan genç futbolcu, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden de geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme!Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme!
Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha!Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha!
Fred'den sonra bir transfer daha bitti!Fred'den sonra bir transfer daha bitti!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray yaşında 10 da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Aydın Didim'de otel inşaatında çalışan işçilerin yemekhanedeki sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Aydın Didim'de otel inşaatında çalışan işçilerin yemekhanedeki sıra kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.