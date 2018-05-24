Galatasaray ilk transferini yaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray'a transfer oldu.
Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A Milli Takım'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016'da Nilüfer Belediyespor'dan transfer edilmişti.
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