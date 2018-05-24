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Galatasaray ilk transferini yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.05.2018 13:35 | Son Güncelleme

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray ilk transferini yaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki yarışmacı haklarını devretmeye hazırlanan Seramiksan'ın yıldız voleybolcusu Meryem Boz, yeni sezon öncesi Galatasaray'a transfer oldu.

Son 2 sezonda baraj etabıyla kümede tutunan Seramiksan'da görev alan pasör çaprazı Meryem, başarılı performansıyla A Milli Takım'da da forma giyiyordu. 30 yaşında ve 1.94 boyundaki oyuncu Turgutlulu voleybolseverlerin en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Meryem, 2016'da Nilüfer Belediyespor'dan transfer edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray meryem boz Spor Toto Süper Lig

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