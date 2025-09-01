Galatasaray İlkay Gündoğan transferini bitirdi! Yıldız oyuncu artık resmen sarı kırmızılı formayı giymeyi bekliyor...

Süper Lig devi Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin bulunduğu transfer toplantısından İlkay Gündoğan için transferi bitirme talimatı çıkarken, yıldız oyuncuyla imzaların an meselesi olduğu ortaya çıktı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan’a yıllık 5 milyon euro teklif etti. Oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda Manchester City, transferine izin verecek. Galatasaray, İlkay ile anlaşmaya çok yakın!

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan ile büyük oranda anlaşma sağladı. Taraflar arasında son detaylar görüşülüyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

Teknik direktör Okan Buruk İlkay'la yaptığı görüşme sonrası yönetimi ikna etti ve İlkay tarafıyla yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimde Başkan Dursun Özbek İlkay Gündoğan'ı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirmek için özel uçağını İngiltere'ye yolluyor.