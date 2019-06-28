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Galatasaray İlkokulu başvuru sırası İstiklal Caddesi'ne taştı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Beyoğlu’ndaki Galatasaray İlkokulu’nda öğrenim görecek 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yapınca İstiklal Caddesi’nde 'istikbal' kuyruğu oluştu. Uzun kuyruğu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenci alınacak. Bu kapsamında ilkokul, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları kabul etti. Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasına geldi. Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, İstiklal Caddesi’ne taştı. Cadde üzerindeki uzun insan kuyruğunu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neredeyse Taksim Meydanı’na uzanan “İstikbal” kuyruğu kameralar tarafından görüntülendi.

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ÖN KAYITLAR 1 İLE 3 TEMMUZ ARASINDA OLACAK

Öte yandan, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekiliş yapılacak. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek. Ön kayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin ön kayıtları 5 Temmuz’da alınacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci İstiklal Caddesi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hadi tayyip erdoğanı suçlayın. bunun da sorumlusu o deyin..
sanki nolacaksa allah akıl versin ..
ülkenin düştüğü duruma bak kuyruğa girmeden halledebildiğimiz tek iş kalmadı
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