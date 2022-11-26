Galatasaray imzayı resmen açıkladı! Andreas Pistiolis'in sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı

Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan başantrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.

2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistiolis, Panathinaikos, Bandırma ve CSKA'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı.

AVRUPA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

Daha önce uzun yıllar boyunca Panathinaikos ve CSKA Moskova gibi dev ekiplerde asistan koç olarak görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde başantrenörlüğe ilk kez Galatasaray ile adım atmıştı.

YARI FİNALLERE KADAR ÇIKTI

Ülkemizde kısa süre içerisinde önemli bir etki yapan Pistiolis, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı Basketbol Süper Ligi playoffunun yarı finallerine kadar taşımayı başarmıştı.

Yarı finallerde ise sarı-kırmızılı ekip, zorlu rakibi Anadolu Efes‘i elemenin eşiğine kadar gelmişti.

TAKIM ÇIKIŞA GEÇTİ

2022-2023 sezonuna yavaş bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlanan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçını kazanmış durumda.



