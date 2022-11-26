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Galatasaray imzayı resmen açıkladı! Andreas Pistiolis'in sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı

26.11.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, Yunan çalıştırıcı Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. Sarı-Kırmızılı ekip imzayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray imzayı resmen açıkladı! Andreas Pistiolis'in sözleşmesi 3 yıllığına uzatıldı

Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan başantrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.

2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistiolis, Panathinaikos, Bandırma ve CSKA'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı.

AVRUPA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

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Daha önce uzun yıllar boyunca Panathinaikos ve CSKA Moskova gibi dev ekiplerde asistan koç olarak görev yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde başantrenörlüğe ilk kez Galatasaray ile adım atmıştı.

YARI FİNALLERE KADAR ÇIKTI

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Ülkemizde kısa süre içerisinde önemli bir etki yapan Pistiolis, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı Basketbol Süper Ligi playoffunun yarı finallerine kadar taşımayı başarmıştı.

Yarı finallerde ise sarı-kırmızılı ekip, zorlu rakibi Anadolu Efes‘i elemenin eşiğine kadar gelmişti.

TAKIM ÇIKIŞA GEÇTİ

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2022-2023 sezonuna yavaş bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlanan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçını kazanmış durumda.


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