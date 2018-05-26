Galatasaray'ın 38. başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda Mustafa Cengiz yeniden başkan seçildi. Genel kurul üyeleri, 38. dönem yönetimini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarıştı. 16. sandık sonunda 2062 oy alan Mustafa Cengiz, son 4 sandık öncesi başkan seçilmeyi garantiledi. Mustafa Cengiz’in yönetim kurulu şöyle:

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever ve Emre Erdoğan... Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 20 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif ediliyor.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI... 1. Sandık:

Mustafa Cengiz: 63

Dursun Özbek: 55

Ozan Korkut: 14

Ali Fatinoğlu: 10 2. Sandık

Mustafa Cengiz: 86

Dursun Özbek: 53

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 9 3. Sandık

Mustafa Cengiz: 82

Dursun Özbek: 67

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 10 4. Sandık

Mustafa Cengiz: 85

Dursun Özbek: 89

Ozan Korkut: 39

Ali Fatinoğlu: 11 5. Sandık

Mustafa Cengiz: 104

Dursun Özbek: 62

Ozan Korkut: 34

Ali Fatinoğlu: 17 6. Sandık

Mustafa Cengiz: 110

Dursun Özbek: 75

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 11 7. Sandık

Mustafa Cengiz: 109

Dursun Özbek: 66

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 10 8. Sandık

Mustafa Cengiz: 100

Dursun Özbek: 79

Ozan Korkut: 35

Ali Fatinoğlu: 12 9. Sandık

Mustafa Cengiz: 158

Dursun Özbek: 48

Ozan Korkut: 37

Ali Fatinoğlu: 13 10. Sandık

Mustafa Cengiz: 141

Dursun Özbek: 64

Ozan Korkut: 42

Ali Fatinoğlu: 12 11. Sandık

Mustafa Cengiz: 164

Dursun Özbek: 72

Ozan Korkut: 37

Ali Fatinoğlu: 14 12. Sandık

Mustafa Cengiz: 201

Dursun Özbek: 54

Ozan Korkut: 43

Ali Fatinoğlu: 10 13. Sandık

Mustafa Cengiz: 174

Dursun Özbek: 54

Ozan Korkut: 44

Ali Fatinoğlu: 8

14. Sandık

Mustafa Cengiz: 184

Dursun Özbek: 60

Ozan Korkut: 38

Ali Fatinoğlu: 10 15. Sandık

Mustafa Cengiz: 150

Dursun Özbek: 50

Ozan Korkut: 50

Ali Fatinoğlu: 9 16. Sandık

Mustafa Cengiz: 143

Dursun Özbek: 55

Ozan Korkut: 38

Ali Fatinoğlu: 11 17. Sandık

Mustafa Cengiz: 124

Dursun Özbek: 61

Ozan Korkut: 25

Ali Fatinoğlu: 9 18. Sandık

Mustafa Cengiz: 116

Dursun Özbek: 58

Ozan Korkut: 35

Ali Fatinoğlu: 6 19. Sandık

Mustafa Cengiz: 102

Dursun Özbek: 98

Ozan Korkut: 30

Ali Fatinoğlu: 8 20. Sandık

Mustafa Cengiz: 120

Dursun Özbek: 132

Ozan Korkut: 27

Ali Fatinoğlu: 7 TOPLAM OYLAR

Mustafa Cengiz: 2525

Dursun Özbek: 1361

Ozan Korkut: 659

Ali Fatinoğlu: 207 OZAN KORKUT SALONDAN AYRILDI

Galatasaray başkan adaylarından Ozan Korkut, 15. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Mustafa Cengiz'i tebrik etti ve salondan ayrıldı. Ozan Korkut, "Galatasaray'a yakışan bu. Bizde seçimler bayram havasında geçer. Bugün de farklı değil. Hepimiz Galatasaraylıyız. Biz bir ekibiz. Elimizden ne geliyorsa Galatasaray için yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bizi bugün onurlandıran kongre üyelerine teşekkür ediyoruz. Demek ki Galatasaray'da kongre üyeleri çalışanın, dürüst çalışanın hakkını veriyor. Onlar bizim başımızın tacı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. ALİ FATİNOĞLU: BİR SONRAKİ SEÇİMDE ADAYIM

Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda sandıkların tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı. Ali Fatinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu bir yarıştır, kazananı tebrik edeceksin. Galatasaray Genel Kurulu’nun aldığı karar bilinçli bir karardır. Galatasaray’ın kupası bahçeye geldi, dendi ki, Galatasaray’a şampiyonluğu getiren başkana bir kere daha yetki verilmesi gerekir. Burada vefa vardı. Genel kurul vefalı davrandı. Hem Galatasaray’ı şampiyon yapan başkana vefasını gösterdiler, hem de Galatasaray’a zarar ettiren bir başkanın seçim kazanabilme riskini görünce herkes Mustafa Cengiz üzerinde blok oy kullandılar. Mustafa Cengiz başkanımı tebrik ediyorum, ekibiyle beraber inşallah Galatasaray’ı güzel günlere getirirler ve Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray’a kazandırırlar.”

"EKİBİM 'BUNU BOZMAYALIM' DEDİ"

Fatinoğlu, bir sonraki seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili olarak ise, "Ekibimle çok keyifli ve güzel bir arkadaşlık doğdu, ailelerle görüşmeler başladı. Artık kardeş gibi olduk. Bunu bozmayalım diye bir talepleri var, ben de bir hafta dinlenelim, sonra yemekte yolumuzu belirleyelim dedim. Ali Fatinoğlu, bir sonraki seçimin kesin olarak adayıdır. Erken seçim herkesin dilinde, İlkbaharda Galatasaray erken seçime gider diye konuşuyorlar. Bir daha böyle bir erken seçim olmaması için dağılmayacağız ve üç sene sonraki seçimde aday olacağız" dedi. Katılım yüksek oldu

Galatasaray'da genel kurul üyelerinin seçime ilgisi yüksek oldu. Seçim için 4 bin 803 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Gün boyu Galatasaray Lisesi'ne akın eden üyeler, ana bahçede büyük bir yoğunluk oluşturdu. Galatasaray Futbol Takımı'nın kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve kadın basketbol takımının kazandığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu kupaları da bahçede sergilendi.

Adnan Polat 7 yıl sonra geldi

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat'ın genel kurula gelmesi dikkati çekti. Yönetiminin 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası erken seçime gitmek durumunda kalan ve tekrar başkan adayı olmayan Adnan Polat, o dönemden sonra kulübün hiçbir organizasyonuna katılmamıştı. 7 yıl sonra ilk kez bir kulüp etkinliğine katılan Polat, Mustafa Cengiz yönetimine destek verdi. Öte yandan, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst, Galatasaray'ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski futbolculardan Bülent Korkmaz, Ayhan Akman, Ergün Pembe, Vedat İnceefe, Volkan Arslan, Emre Aşık ve Hakan Ünsal, şarkıcılar Coşkun Sabah ile Kenan Doğulu da oy vermeye gelen isimler arasında yer aldı. Adaylar üyelere hitap etti

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları üyelerle hitap etti. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, oy kullanma işleminin hemen öncesinden başkan adayları Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu kürsüye geldi.

Mevcut başkan durumundaki Mustafa Cengiz, genel kurula gelen herkese teşekkür ederek, "Burada bize oy verecek ya da vermeyecek herkese teşekkür ediyorum. Herkes Galatasaraylı. Belki her şey konuşulmadı ama kanaat oluşması için gerekli her şey söylendi. Artık özgür kararlar ve kanaatler var" dedi. Başkan adaylarından Dursun Özbek ise üyelere yönelik konuşmasında, "Seçim çok adaylı oldu ve bu da çok güzel. 500 yıllık kültürel birikimin getirdiği demokratik anlayış bunu gerektirir. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım, üreten bir Galatasaray ortaya çıkarmak için aday olduk. Çok önemli projelerimiz var. Üreterek mali başarıyı yakalamak, mali başarıyla da sportif başarıyı elde etmek istiyoruz. Camiada birlik ve bütünlüğün sağlanmasını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunda başkan adayı olan isimlerden Ozan Korkut, Galatasaray'ın tarihi bir seçim düzenlediğini aktarıp, iki ayrı seçenek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Seçeneklerde biri, bu noktalara gelmemize sebep olan, temelinde tek adam anlayışı yatan, Galatasaray'ı gayrimenkul projeleri ve kasa kolaylıklarıyla yürütmeyi vadeden bir yönetim modeli. Diğeri ise bizim temsil ettiğimiz, modern çağın gerektirdiği, ana faaliyetleriyle spordan kazanan ve kara geçen bir Galatasaray için gerekli olan ekip ile katımıcı yönetim anlayışı. Fikirlerimizi, projelerimizi ve vizyonumuzu anlattık. Boş vaatlere girmeden, sadece doğruları söyledik. Ekibim 6 ayrı başkanla çalışmış, kendi konularında uzman Galatasaraylılardan oluşmaktadır. Bizi biz yapan tüm kutsal değerlerimize sahip çıktığımızı herkese göstereceğiz."

Ali Fatinoğlu ise konuşmasında, "Galatasaray'ımıza hizmet etme aşkımızla buradayız. Kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize getirmeyi çok istiyoruz. Ayrıca listemizde 11 kadın adayımız var. Hepsi ihtisas sahibi oldukları için listede yer alıyorlar. Galatasaray için kim faydalı olacaksa, inşallah o kazanır." şeklinde görüş belirtti. Başkanlık için 4 aday

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek. Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak. Adayların listeleri

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor: Mustafa Cengiz: Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

Dursun Özbek: Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu. Ozan Korkut: Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar. Ali Fatinoğlu: Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül. Son başkan Mustafa Cengiz

Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarışacak. Kulübün 37. başkanı unvanını Mustafa Cengiz elinde bulundururken, seçilmeleri durumunda Ozan Korkut veya Ali Fatinoğlu ise 38. başkan olarak tarihe geçecek.