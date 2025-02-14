Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'yan göndermeli paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray play off turu ilk maçında rakipleri ile karşı karşıya geldi. 20.45 seansında rakibi Anderlecht'i sahasında konuk eden Fenerbahçe mücadeledne galibiyetle ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler oldukça baskın oynadığı karşılamada 3-0 gibi farklı bir skorla tur kapısını aralamayı başardı.

GALATASARAY 3 FARKLI YENİLDİ

Saat 23.00'te sahneye çıkan bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelirken sahadan şok bir skorla ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

MERT HAKAN'DAN GÖNDERME

Ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibine yenilmesi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan da göndermeli bir paylaşım geldi. Anderlecht mücadelesinde 86. dakikada Tadic'in yerine dahil olan tecrübeli oyuncu sahada olduğu anlardan 2 kare paylaşırken paylaşımına 4 kalp koydu ve rakibine bir göndermede bulundu.

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