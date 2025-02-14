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  4. Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'yan göndermeli paylaşım!

Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'yan göndermeli paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2025 00:52
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe rakibi Anderlecht'i 3 farklı mağlup ederken Galatasaray AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş Sarı-Kırmızılılar'ın 4-1 geride olduğu sırada sosyal medyadan göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'yan göndermeli paylaşım!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray play off turu ilk maçında rakipleri ile karşı karşıya geldi. 20.45 seansında rakibi Anderlecht'i sahasında konuk eden Fenerbahçe mücadeledne galibiyetle ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler oldukça baskın oynadığı karşılamada 3-0 gibi farklı bir skorla tur kapısını aralamayı başardı.

GALATASARAY 3 FARKLI YENİLDİ

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Saat 23.00'te sahneye çıkan bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelirken sahadan şok bir skorla ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

MERT HAKAN'DAN GÖNDERME

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Ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibine yenilmesi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan da göndermeli bir paylaşım geldi. Anderlecht mücadelesinde 86. dakikada Tadic'in yerine dahil olan tecrübeli oyuncu sahada olduğu anlardan 2 kare paylaşırken paylaşımına 4 kalp koydu ve rakibine bir göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
4 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe galatasaray paylaşım
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