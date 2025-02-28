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Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.02.2025 11:25
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Galatasaray'da devre arasında takıma katılan Carlos Cuesta'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Okan Buruk'un gözüne giremeyen ve savunmadaki problemi çözemeyen Carlos Cuesta için ayrılık çanları çalmaya başladı.

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Carlos Cuesta forma giydiği karşılaşmalarda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da memnun kalmadığı Carlos Cuesta'yı gönderebilir...

PERFORMANSI DÜZELMEZSE GÖNDERİLECEK

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Cuesta'nın önümüzdeki müsabakalarda performansının düzelmemesi halinde kiralık ya da bonservisiyle gönderilme kararı alınacak.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Geçtiğimiz ay 8 milyon Euro ödenerek Genk takımından transfer edilen Cuesta için büyük beklentiler vardı. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kolombiya oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim uyarılarda bulunacak.

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