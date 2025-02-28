Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Carlos Cuesta forma giydiği karşılaşmalarda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da memnun kalmadığı Carlos Cuesta'yı gönderebilir...

PERFORMANSI DÜZELMEZSE GÖNDERİLECEK

Cuesta'nın önümüzdeki müsabakalarda performansının düzelmemesi halinde kiralık ya da bonservisiyle gönderilme kararı alınacak.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz ay 8 milyon Euro ödenerek Genk takımından transfer edilen Cuesta için büyük beklentiler vardı. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kolombiya oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim uyarılarda bulunacak.