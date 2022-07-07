SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

07.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Umut Bozok ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın, yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandığı söyleniyor. Flaş gelişmenin ardından futbolseverler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Umut Bozok vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya haır olduğu kaydedildi. Futbolseverler bu gelişmenin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Bozok 19 Eylül 1996 tarihinde Saint-Avold, Fransa'da dünyaya geldi.

Umut bozok'un tam adı Umut Dilan Bozok'tur.

Fransa 1. Lig takımlarından, Lorient'de forma giyen futbolcu 2013'te profesyonel kariyerine Metz II kulübünde başlamıştır.

Umut Bozok, Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

UMUT BOZOK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut Bozok'un altyapı kariyeri:

2002-2011 Etoile Naborienne
2011-2016 Metz

Umut Bozok'un profesyonel kariyeri:

2013-2016 Metz II
2016-2017 Consolat
2017-2019 Nîmes
2019– Lorient
2021 → Troyes (kiralık) 1
2021–2022 → Kasımpaşa (kiralık)

Umut Bozok'un Millî takım kariyeri:

2012-2013 Türkiye U-17
2013 Türkiye U-18
2017-2018 Türkiye U-21
2022– Türkiye

UMUT BOZOK GALATASARAY'DA MI OYNAYACAK?

Umut Bozok’la anlaşan Galatasaray şimdi kulübü Lorient’le masada. Öte yandan Porto’nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın transferinde de mutlu sona ulaşıldıpı söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık karıştı! Toroğlu'dan Güneş'e olay yanıtOrtalık karıştı! Toroğlu'dan Güneş'e olay yanıt
Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...
Süper Lig'de fikstür ve derbi tarihleri belli oldu!Süper Lig'de fikstür ve derbi tarihleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray galatasaray spor kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!

Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?

Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?

Galatasaray bombayı patlattı!

Galatasaray bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.