Umut Bozok vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya haır olduğu kaydedildi. Futbolseverler bu gelişmenin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Umut Bozok kimdir? Umut Bozok nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Bozok 19 Eylül 1996 tarihinde Saint-Avold, Fransa'da dünyaya geldi.

Umut bozok'un tam adı Umut Dilan Bozok'tur.

Fransa 1. Lig takımlarından, Lorient'de forma giyen futbolcu 2013'te profesyonel kariyerine Metz II kulübünde başlamıştır.

Umut Bozok, Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

UMUT BOZOK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut Bozok'un altyapı kariyeri:

2002-2011 Etoile Naborienne

2011-2016 Metz

Umut Bozok'un profesyonel kariyeri:

2013-2016 Metz II

2016-2017 Consolat

2017-2019 Nîmes

2019– Lorient

2021 → Troyes (kiralık) 1

2021–2022 → Kasımpaşa (kiralık)

Umut Bozok'un Millî takım kariyeri:

2012-2013 Türkiye U-17

2013 Türkiye U-18

2017-2018 Türkiye U-21

2022– Türkiye

UMUT BOZOK GALATASARAY'DA MI OYNAYACAK?

Umut Bozok’la anlaşan Galatasaray şimdi kulübü Lorient’le masada. Öte yandan Porto’nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın transferinde de mutlu sona ulaşıldıpı söyleniyor.

