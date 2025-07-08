Galatasaray'ın anlaştığı yıldız forvet Victor Osimhen için Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan olay yorum!

Galatasaray kiralık aşkı Victor Osimhen için son aşamaya gelirken, transfer için Napoli ile görüşmeler devam ediyor. Yıldız golcü 1 sene kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray için Avrupa’dan Juventus ve Manchester United’ın tekliflerini red ederken, Arabistan’dan gelen 4 sene için toplam 160 milyon euroluk teklifi de kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray da Napoli ile olan görüşmelerini hızlandırdı ve 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini biraz daha düşürmek için büyük uğraş veriyor.

Öte yandan Victor Osimhen’in Galatasaray ile anlaşması üzerine Manchester United’ın efsanesi Rio Ferdinand bir podcast programında Osimhen ile ilgili şaşkınlığını dile getirdi. İşte sözleri…

''EN ÜST SEVİYEDE GOL ATMAYI BİLİYOR''

"Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor"

''NEREDEYSE BEDAVA''

‘‘Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında neredeyse bedava''

''OSIMHEN'İ ALIRSAK...''

"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem." ifadelerinde bulundu.