Galatasaray'ın Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Luyindama geri dönüyor! Okan Buruk'tan talimat...

Galatasaray'ın 2019 yılında Belçika ekibi Standard Liege'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Kongolu savunmacı Christian Luyindama performansındaki düşüş ve yaşının ilerlemesi sonrası önce Suudi Arabistan ekibi Taawon'a daha sonra ise Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Akdeniz ekibinde Süper Lig ekibinde sadece 5 maçta süre alan Luyindama, 6 Kasım 2022 tarihinden bu yana kadroya alınmıyor. (21 Ocak 2023'teki Galatasaray maçı hariç)

MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının 4 katını kazanan Demokratik Kongolu stoperin sarı-kırmızılı takımdaki son senesinde takımla birlikte olmak istediği bilinse de gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

OKAN BURUK'TAN TALİMAT

29 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmeyen Okan Buruk'un, yönetimden oyuncunun gelecek sezon da takımdan gönderilmesini istediği de gelen haberler arasında.