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Galatasaray'ın Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Luyindama geri dönüyor! Okan Buruk'tan talimat...

14.04.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başı Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Christian Luyindama yeni takımında forma şansı bulamazken, sezonun tamamlanmasıyla Sarı-Kırmızılılar'a geri gönderiliyor. Maaşı Kerem Aktürkoğlu'nun 4 katı olan Kongolu isim için Okan Buruk'tan da bir talimat geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Antalyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Luyindama geri dönüyor! Okan Buruk'tan talimat...
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Galatasaray'ın 2019 yılında Belçika ekibi Standard Liege'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Kongolu savunmacı Christian Luyindama performansındaki düşüş ve yaşının ilerlemesi sonrası önce Suudi Arabistan ekibi Taawon'a daha sonra ise Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Akdeniz ekibinde Süper Lig ekibinde sadece 5 maçta süre alan Luyindama, 6 Kasım 2022 tarihinden bu yana kadroya alınmıyor. (21 Ocak 2023'teki Galatasaray maçı hariç)

MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR

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Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının 4 katını kazanan Demokratik Kongolu stoperin sarı-kırmızılı takımdaki son senesinde takımla birlikte olmak istediği bilinse de gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

OKAN BURUK'TAN TALİMAT

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29 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmeyen Okan Buruk'un, yönetimden oyuncunun gelecek sezon da takımdan gönderilmesini istediği de gelen haberler arasında.


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