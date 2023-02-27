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Galatasaray'ın arap saçına dönen transferi Zakharyan için Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin'den açıklama!

27.02.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Arsen Zakharyan transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun 'Galatasaray'a gitmeyeceğim' sözlerinin ardından Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin'den de bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın arap saçına dönen transferi Zakharyan için Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin'den açıklama!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray şu ana kadar Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Samuel Adekugbe transferlerinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki gündemi ise Arsen Zakharyan yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğine ilişkin sözleri, Dinamo Moskova tarafından resmi olarak yalanlanırken, Şimdi ise Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, bir röportaj verdi.

Karpin, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın yurt dışına transferi konusunda ne tavsiye verebileceğinin sorulması üzerine, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

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Karpin, "Zakharyan için yaz transfer döneminde Chelsea, kış transfer döneminde Galatasaray'ın adı geçti. Ona ne tavsiye edersiniz?" şeklinde gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli" cevabını verdi.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

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19 yaşındaki Zakharyan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmayacağını söylemişti. Rus futbolcu, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." diye konuşmuştu.

Dinamo Moskova'da bu sezon 23 maça çıkan Zakharyan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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