Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Ankaragücü deplasmanında tribünden çekilen bir görüntüde, Icardi'nin seyircilere haraket yaptığı anlar taraftar kamerasına yansımış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





