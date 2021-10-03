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Galatasaray'ın attığı gole tepki yağıyor! Faul var mı?

03.10.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Mücadelenin 90+10. dakikasında Morutan'ın attığı golle 3-2 galip gelen Aslan kritik virajı kayıpsız döndü. Morutan'ın attığı golde Rizespor cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun bir şekilde faul itirazında bulundu. İşte çok tartışılan o pozisyon...

Galatasaray'ın attığı gole tepki yağıyor! Faul var mı?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Mücadelenin 90+10. dakikasında Morutan'ın attığı golle 3-2 galip gelen Aslan kritik virajı kayıpsız döndü. Morutan'ın attığı golde Rizespor cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun bir şekilde faul itirazında bulundu.

İşte çok tartışılan o pozisyon...

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TEPKİ YAĞIYOR!

Sosyal medya platformu Twitter'da taraftarlar Galatasaray'ın attığı gole tepki gösteriyor. Rize'de kara gece etiketi ile yorumlar yapan taraftarlar, sosyal medyada binlerce yorumda bulundu.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Mbaye Diagne Olimpiu Morutan
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