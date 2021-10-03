Galatasaray'ın attığı gole tepki yağıyor! Faul var mı?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Mücadelenin 90+10. dakikasında Morutan'ın attığı golle 3-2 galip gelen Aslan kritik virajı kayıpsız döndü. Morutan'ın attığı golde Rizespor cephesi maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun bir şekilde faul itirazında bulundu.
İşte çok tartışılan o pozisyon...
Sosyal medya platformu Twitter'da taraftarlar Galatasaray'ın attığı gole tepki gösteriyor. Rize'de kara gece etiketi ile yorumlar yapan taraftarlar, sosyal medyada binlerce yorumda bulundu.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum