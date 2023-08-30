Galatasaray'ın başarısı önümüzü açabilir! UEFA'nın yeni formatı devreye girerse Şampiyonlar Ligi için bambaşka senaryolar ortaya çıkacak

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un yer aldığı Avrupa Kupaları'nda gösterilen başarı ülke puanını adeta şahlandırdı. Bu sezonun başından beri ülke puanına en çok katkı yapan ülke olarak zirvede yer alan Türkiye'ye öncelik tanınabilir.

9. SIRAYA YÜKSELDİK

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde’yi eleyerek gruplara kalması sonrası Türkiye, punını puanını 32 bin 100’e yükselterek İskoçya’yı geride bıraktı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Bu sıçramanın ardından yeni bir ihtimal oluştu.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

YENİ KURAL BİZE YARAYABİLİR

Türkiye, Polonya ile en çok puan toplayan ülke olarak zirvede yer aldı. Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım daha gönderebilecek.

