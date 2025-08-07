Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Morata'dan kasaya müthiş para girecek

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kadro planlamasında önemli bir yer tutan Morata için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun Morata ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun devre arasına kadar devam eden Morata için sarı-kırmızılılar yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.
Galatasaray yönetimi, Morata'nın ayrılığı sonrası yabancı bir forvet transferi yapacak. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda araştırmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 2 haftasında yeni transferini açıklayacak.
