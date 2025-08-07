Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Morata'dan kasaya müthiş para girecek

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kadro planlamasında önemli bir yer tutan Morata için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun Morata ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO PARA KAZANACAK

Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun devre arasına kadar devam eden Morata için sarı-kırmızılılar yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER YAPACAK

Galatasaray yönetimi, Morata'nın ayrılığı sonrası yabancı bir forvet transferi yapacak. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda araştırmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 2 haftasında yeni transferini açıklayacak.