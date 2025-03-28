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  4. Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 15:13
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finalist 8 takımın temsilcileri katıldı.

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.

İLK MAÇLAR 8-9 NİSAN'DA

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Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya) ve ERA Nymburk (Çekya) seri başı olarak kura çekimine girdi. Grup ikincileri Galatasaray, Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa) ile Pallacanestro Reggiana (İtalya) ise ikinci torbada yer aldı. Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarında 2 galibiyet elde eden takım, adlarını dörtlü finale yazdıracak. Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak. İkinci müsabakalar 15-16 Nisan, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 22-23 Nisan'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor Basketbol galatasaray
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