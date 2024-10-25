Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine çıkacağı sistem taraftarı korkuttu!

Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi sistem kararını verdi. Elfsborg maçındaki kadronun aynısını sahaya sürmek isteyen Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'i aynı anda oynatacak.

KAFASINDA 2 SİSTEM VAR

Elfsborg'a karşı tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden derbide de vazgeçmeme kararı alan Okan Buruk, Beşiktaş maçına ultra ofansif bir kadroya çıkacak.

DEFANSİF OLARAK ÇOK ZAYIF

Ofansif olarak çok güçlü olan bu dizilişte defansif olarak bir o kadar da sorun yaşayan Galatasaray, Elfsborg'dan kendi evinde 3 gol yemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sebeple Beşiktaş maçında çift forvet çıkılmamasını istiyor.