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Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine çıkacağı sistem taraftarı korkuttu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 10:02
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Galatasaray'ın Elfsborg maçında Osimhen ve Icardi ikilisiyle oynaması defansif açıdan zaafiyetleri ortaya çıkarmıştı. Okan Buruk'un her şeye rağmen dizilişi beğendiği öğrenilirken, Beşiktaş maçına da aynı taktikle çıkacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine çıkacağı sistem taraftarı korkuttu!

Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi sistem kararını verdi. Elfsborg maçındaki kadronun aynısını sahaya sürmek isteyen Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'i aynı anda oynatacak.

KAFASINDA 2 SİSTEM VAR

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Elfsborg'a karşı tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden derbide de vazgeçmeme kararı alan Okan Buruk, Beşiktaş maçına ultra ofansif bir kadroya çıkacak.

DEFANSİF OLARAK ÇOK ZAYIF

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Ofansif olarak çok güçlü olan bu dizilişte defansif olarak bir o kadar da sorun yaşayan Galatasaray, Elfsborg'dan kendi evinde 3 gol yemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sebeple Beşiktaş maçında çift forvet çıkılmamasını istiyor.

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beşiktaş galatasaray
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