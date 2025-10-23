SPOR

Galatasaray'ın Bodo galibiyeti Avrupa'da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! ''Osimhen'i gördün mü Napoli?''

Galatasaray’ın şampiyonlar Ligi’ndeki 3-1’lik Bodo Glimt galibiyeti Avrupa basının dikkatini çekti. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un Victor Osimhen manşeti ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı…

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında Galatasaray evinde Bodo Glimt’i yendi. Avrupa basını bu önemli maçı manşetlerine taşıdı.

NORVEÇ

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 1

Aftenbladet: “Bodø/Glimt, Şampiyonlar Ligi’nde ilk mağlubiyetini aldı; Galatasaray’a karşı 3-1 yenildi. Maçta belirleyici hata: Bodø savunmacısı Fredrik Bjørkan yanlış bir geri pas yaptı ve bu pas Galatasaray’ın ikinci golüne yol açtı. Osimhen maçta ayrıca 3. dakikada gol attı; Yunus Akgün ikinci yarıda farkı üçe çıkardı.”

NETTAVISEN: Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı: Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Teknik direktör Knutsen kulaklarına tıkaç takarak İstanbul'daki maça hazırlıklı geldi. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı.

İTALYA

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 2

La Gazzetta Dello Sport: Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu.

İNGİLTERE

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 3

BBC: Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken Victor Osimhen iki gol atıp bir de gol attırdı. Takımına galibiyeti getiren isim olan Osimhen maçın en iyi oyuncusuydu.

İSPANYA

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 4

AS: Osimhen ile her şey daha kolay. Nijeryalı forvet iki gol attı ve daha fazla gol atma şansı da yakaladı. Şampiyonlar Ligi takımının forveti olarak karşılaşmada öne çıktı.

ALMANYA

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 5

KICKER: İstanbul'da Osimhen gösterisi: Galatasaray, Bodo/Glimt'e sınırlarını gösterdi. Galatasaray rakibi karşısında favoriydi ve olağanüstü forvet Osimhen sayesinde galibiyeti aldı.

BILD: Alman basınına göre Bodø/Glimt, “bireysel hatalarla maçı kendi elleriyle verdi”, Galatasaray ise bu hataları “soğukkanlı ve disiplinli bir şekilde cezalandırdı.'' Ayrıca haberlerde Osimhen’in “mükemmel fizik gücü ve bitiriciliğiyle maça damga vurduğu”, Galatasaray’ın ise “Avrupa’daki form grafiğini yükselttiği” vurgulandı.

FRANSA

Galatasaray ın Bodo galibiyeti Avrupa da geniş yankı uyandırdı! İtalyan basınının paylaşımı gündem odu! Osimhen i gördün mü Napoli? 6

l'équipe:

İstanbul'daki Osimhen gösterisi

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında, Victor Osimhen'in mükemmel performansı sayesinde çok daha sakin bir akşam geçirdi. Eylül ayı sonunda Liverpool karşısında zaten belirleyici olan Nijeryalı oyuncu, otuz dakikada iki gol attı (3. ve 33.); önce Mario Lemina'nın yaptığı bir müdahaleden yararlandı, ardından rakip savunmadan gelen çok tehlikeli bir topu çalarak takımının kendini güvende hissetmesini sağladı ve ardından Yunus Akgün'e pas verdi.

DAILY SPORTS: Osimhen tam bir golcü! Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti. Nijeryalı forvet harika bir formda, Bodo/Glimt karşısında da gollerini attı.

