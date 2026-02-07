Galatasaray'ın Boey transferinde "İtalya" depremi! İşin aslı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Sacha Boey gündemden düşmüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların kavuştuğu Fransız sağ bek için İtalya'dan gelen haber, transferin direkten döndüğünü gösterdi.

NAPOLI SON SANİYEDE DEVREYE GİRDİ

Tuttomercatoweb'in ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre; İtalyan devi Napoli, kış transfer döneminin son saatlerinde Sacha Boey için Bayern Münih'in kapısını çaldı. Takımdan ayrılması muhtemel olan Di Lorenzo'nun yerini doldurmak isteyen Napoli, Boey ile temas kurdu.

Ancak iddiaya göre; oyuncunun sakatlıktan dönüş süreci ve zamanlamadaki uyuşmazlık (erken dönmesiyle ilgili durumlar) nedeniyle anlaşma son anda iptal oldu ve Boey'in rotası İstanbul'a çevrildi.

KOMPANY: "SAĞ BEKTE ALTERNATİFİMİZ ÇOK"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Boey'in gidişine neden onay verdiğini Hoffenheim maçı öncesi şu sözlerle açıkladı: "Sacha Boey, sekiz hafta boyunca hastaydı/sakatlığı vardı. Geniş bir kadromuz var. Sağ bekte oynayabilen Laimer ve Stanisic var. Ayrıca sol bekte de birkaç oyuncu geri döndü. Sacha'nın oynamaya ihtiyacı var, yeteneklerini tekrar göstermeyi hak ediyor. Bu yüzden bu kararı aldık."

MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimle transferin mali şartlarını da duyurdu:

Kiralama Bedeli: Bayern Münih'e net 500 bin Euro ödenecek.

Oyuncu Maaşı: Sacha Boey, yarım sezon için 1 milyon 750 bin Euro kazanacak.

Opsiyon: Sözleşmede zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

SAKATLIK DURUMU NE?

4 Şubat 2026 tarihindeki antrenmanda baldırından (calf) sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Sacha Boey'in durumu korkulan kadar ciddi değil. Yapılan kontrollerde problemin kısa süreli olduğu ve kronik bir durum teşkil etmediği belirtildi. Yıldız oyuncunun kısa sürede takıma katılması bekleniyor.