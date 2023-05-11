Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir! Sacha Boey için ödenecek rakam dudak uçuklattı

Galatasaray şampiyonluğa koşarken, yıldız oyuncuları da talibi her geçen gün artıyor. Sacha Boey'in yükselen performansı sonrası birçok kulübün kıskacına giren yıldız isme İngiliz takımları kancayı taktı.

BU SEZON 30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta forma giyen Sacha Boey, gösterdiği performansla Galatasaray'ı büyük ölçüde rahatlattı. 2021 yılında 1.1 milyon euro bedel karşılığında transfer edilen Fransız oyuncunu güncel bonservisi 11 milyon euro civarında bulunuyor.

ARSENAL VE CRYSTAL PALACE DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberde, Arsenal ve Crsytal Palace'ın 17 milyon sterlin civarında bir parayı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.



