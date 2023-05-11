SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir! Sacha Boey için ödenecek rakam dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir! Sacha Boey için ödenecek rakam dudak uçuklattı

11.05.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sacha Boey için İngiliz kulüpleri devreye girmeye hazırlanıyor. Özellikle Arsenal ve Crystal Palace kulüplerinin bütçe ayırdığı yıldız oyuncu için sezon sonunda hareketli saatler yaşanabilir.

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir! Sacha Boey için ödenecek rakam dudak uçuklattı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray şampiyonluğa koşarken, yıldız oyuncuları da talibi her geçen gün artıyor. Sacha Boey'in yükselen performansı sonrası birçok kulübün kıskacına giren yıldız isme İngiliz takımları kancayı taktı.

BU SEZON 30 MAÇTA FORMA GİYDİ

4143a6705d145e0ca9e75a426dbdad8f12607464

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta forma giyen Sacha Boey, gösterdiği performansla Galatasaray'ı büyük ölçüde rahatlattı. 2021 yılında 1.1 milyon euro bedel karşılığında transfer edilen Fransız oyuncunu güncel bonservisi 11 milyon euro civarında bulunuyor.

ARSENAL VE CRYSTAL PALACE DEVREDE

170423_Sacha_Boey_of_Galatasaray_1920

İngiliz basınında yer alan haberde, Arsenal ve Crsytal Palace'ın 17 milyon sterlin civarında bir parayı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da iki oyuncunun bileti şimdiden kesildi!Galatasaray'da iki oyuncunun bileti şimdiden kesildi!
Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı!Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray sezon kulübün

En Çok Okunan Haberler

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Yılmaz Vural'dan bomba gibi açıklamalar!

Yılmaz Vural'dan bomba gibi açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.