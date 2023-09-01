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  4. Galatasaray'ın çok istediği Sergio Ramos transferi çıkmaza soktu! Yıldız oyuncu Arabistan'a gidiyor... İşte yeni takımı

Galatasaray'ın çok istediği Sergio Ramos transferi çıkmaza soktu! Yıldız oyuncu Arabistan'a gidiyor... İşte yeni takımı

01.09.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği yıldız futbolcu Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos transferinde görüşmelerde sona yaklaştı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu tecrübeli futbolcu Sergio Ramos için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, son yaşanan gelişm Sarı-Kırmızılılar'ı üzecek türden.

Ünlü gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al-Ittihad, İspanyol savunmacı Sergio Ramos ile yapılan görüşmeleri ileri düzeye taşıdı ve görüşmelerde sona yaklaştı. Oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

BEKLEMEYE GEÇMİŞTİ AMA...

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak Sergio Ramos'un transferinde en önemli şartlardan birini yerine getirdi ve yapılan teklifin ardından beklemeye geçti.

İspanyol yıldıza yılda 7.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos'un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

SON TARİH: 2 EYLÜL

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, ''2 Eylül'e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül'e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız'' diyerek rest çekti.

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