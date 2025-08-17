Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski efsanesi Didier Drogba Wilfried Singo için devreye girdi! Yıldız ismi Cimbom'a ikna etti...

Galatasaray’da defans hattına transfer için görüşülen isimlerden olan Wilfred Singo için nabız yoklanmaya devam ediliyor. Sarı kırmızılılar Singo ile olan görüşmelerinde ilerleme kaydederken, anlaşmanın tamamlanması halinde kulübü Monaco ile resmi görüşmelerine başlayacak.

Galatasaray ve Chelsea’de forma giymiş dünyaca ünlü oyuncu Didier Drogba’nın vatandaşı için devreye girdiği iddia edildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Wilfred Singo daha önce çok da sıcak bakmadığı Galatasaray’a, Drogba’nın telefon açması ile gelmeye ikna olduğu bildirildi.

OKAN BURUK TARİF ETTİ…

Fatih Karagümrük maçının ardından transfer sorularını cevaplayan teknik direktör Okan Buruk aradığı oyuncu profilini anlattı. Buruk, "Aradığım profil; hem sağ bek hem de stoper oynayabilen bir oyuncu. Direkt sol ayaklı bir oyuncu aldığınızda, iki sol ayaklı oyuncu çok tercih edilmez genelde. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum ki hem sağ bek, hem sol stoper hem de sağ stoper… hepsini oynayabilsin." ifadelerini kullanırken, aranılan oyuncunun Singo ile oldukça benzerlik kurması transferde rotanın oraya kaydığını gösterdi.