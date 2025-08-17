SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski efsanesi Didier Drogba Wilfried Singo için devreye girdi! Yıldız ismi Cimbom'a ikna etti...

Galatasaray transferde gözünü defans hattına çevirdi. Lige 2 maçta 2 galibiyetle başlayan sarı kırmızılılar transferdeki hedefi Monaco’lu Singo ile görüşmelerde sona geldi. Yıldız ismin görüşmelerinde ise dünyaca ünlü golcü Drogba aracılık etti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski efsanesi Didier Drogba Wilfried Singo için devreye girdi! Yıldız ismi Cimbom'a ikna etti...
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da defans hattına transfer için görüşülen isimlerden olan Wilfred Singo için nabız yoklanmaya devam ediliyor. Sarı kırmızılılar Singo ile olan görüşmelerinde ilerleme kaydederken, anlaşmanın tamamlanması halinde kulübü Monaco ile resmi görüşmelerine başlayacak.

DIDIER DROGBA FAKTÖRÜ!

Galatasaray ın dünyaca ünlü eski efsanesi Didier Drogba Wilfried Singo için devreye girdi! Yıldız ismi Cimbom a ikna etti... 1

Galatasaray ve Chelsea’de forma giymiş dünyaca ünlü oyuncu Didier Drogba’nın vatandaşı için devreye girdiği iddia edildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Wilfred Singo daha önce çok da sıcak bakmadığı Galatasaray’a, Drogba’nın telefon açması ile gelmeye ikna olduğu bildirildi.

OKAN BURUK TARİF ETTİ…

Galatasaray ın dünyaca ünlü eski efsanesi Didier Drogba Wilfried Singo için devreye girdi! Yıldız ismi Cimbom a ikna etti... 2

Fatih Karagümrük maçının ardından transfer sorularını cevaplayan teknik direktör Okan Buruk aradığı oyuncu profilini anlattı. Buruk, "Aradığım profil; hem sağ bek hem de stoper oynayabilen bir oyuncu. Direkt sol ayaklı bir oyuncu aldığınızda, iki sol ayaklı oyuncu çok tercih edilmez genelde. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum ki hem sağ bek, hem sol stoper hem de sağ stoper… hepsini oynayabilsin." ifadelerini kullanırken, aranılan oyuncunun Singo ile oldukça benzerlik kurması transferde rotanın oraya kaydığını gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’den Cenk Tosun açıklaması!Fenerbahçe’den Cenk Tosun açıklaması!
Victor Osimhen artık filmlerinde yıldızı! Ünlü aktörle görüştüler...Victor Osimhen artık filmlerinde yıldızı! Ünlü aktörle görüştüler...
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Didier Drogba son dakika galatasaray monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Yunanlarda Atatürk korkusu! Panathinaikos, UEFA'ya başvuracak

Yunanlarda Atatürk korkusu! Panathinaikos, UEFA'ya başvuracak

Tümer Metin'den çok konuşulacak Talisca iddiası!

Tümer Metin'den çok konuşulacak Talisca iddiası!

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi rahat durmadı! Paylaşımı olay oldu...

F.Bahçe puan kaybetti, Icardi rahat durmadı! Paylaşımı olay oldu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.