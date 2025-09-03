Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi'nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig'e transferi an meselesi...

Galatasaray’ın ve Romanya Milli takımının efsanevi futbolcularından Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin yeni takımı belli oluyor. Geçtiğimiz sezon sezonun sona ermesinin ardından bonservisi elinde olan Hagi Avrupa’dan birkaç takımla görüşme halindeydi. 26 yaşındaki oyuncu Süper Lig’den Alanyspor’dan teklif aldı ve transferde sona gelindiği iddia edildi.

İSTANBUL’A GELDİ!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transfer döneminin flaş hamlelerinden birine imza atıyor. Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Alanyaspor, Lanis Hagi’yi sağlık kontrolü için İstanbul’a getirdi. Rumen oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.

HAGI’NIN KARİYERİ

İskoç devi Rangers formasıyla 130 maça çıkan Ianis Hagi, 20 gol atıp 28 asist üreterek takımına katkıda bulundu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon ise 32 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik katkı verdi. Romanya Milli Takımı’nda 47 kez forma giyen tecrübeli hücumcu, 6 gol kaydetti. Kariyerinde Fiorentina ve Genk gibi önemli kulüplerde de oynayan Hagi, 10 numaranın yanı sıra sağ kanatta da görev alabiliyor.