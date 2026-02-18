SPOR

Galatasaray tur kapısını araladı: Son 16'da dev eşleşme! Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Juventus’u 5-2 yenerek Avrupa’da tarihe geçti. Bir İtalyan ekibine karşı tek maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, Torino’daki rövanş öncesi son 16 için dev bir avantaj yakalarken muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, hem skor avantajını cebine koydu hem de Avrupa kupaları tarihine geçen bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Avrupa arenasında bir İtalyan takımına karşı tek maçta beş gol atan ilk Türk temsilcisi oldu.

TUR KAPISINI ARALADIK

Galatasaray tur kapısını araladı: Son 16 da dev eşleşme! Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu 1

RAMS Park’ta oynanan mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, hücum gücüyle dikkat çekerken rövanş öncesinde önemli bir moral üstünlüğü yakaladı. İstanbul’daki galibiyet, temsilcimizin tur kapısını aralamasını sağladı.

BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray tur kapısını araladı: Son 16 da dev eşleşme! Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu 2

Rövanş karşılaşması gelecek hafta Torino’da oynanacak. Deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra belirli skor avantajlarıyla da turu geçebilecek olan Galatasaray, Juventus engelini aşması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray tur kapısını araladı: Son 16 da dev eşleşme! Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu 3

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devlerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu ihtimal, Galatasaray’ın Avrupa’daki iddiasını daha da büyütürken, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda.

