Galatasaray tur kapısını araladı: Son 16'da dev eşleşme! Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, hem skor avantajını cebine koydu hem de Avrupa kupaları tarihine geçen bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Avrupa arenasında bir İtalyan takımına karşı tek maçta beş gol atan ilk Türk temsilcisi oldu.

TUR KAPISINI ARALADIK

RAMS Park’ta oynanan mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray, hücum gücüyle dikkat çekerken rövanş öncesinde önemli bir moral üstünlüğü yakaladı. İstanbul’daki galibiyet, temsilcimizin tur kapısını aralamasını sağladı.

BÜYÜK AVANTAJ

Rövanş karşılaşması gelecek hafta Torino’da oynanacak. Deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra belirli skor avantajlarıyla da turu geçebilecek olan Galatasaray, Juventus engelini aşması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devlerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu ihtimal, Galatasaray’ın Avrupa’daki iddiasını daha da büyütürken, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda.