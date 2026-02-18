Juventus'un yıldızı Pierre Kalulu, Galatasaray'a yenilme sebeplerini açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray deplasmanında ağır bir yenilgi alan Juventus’ta savunma oyuncusu Pierre Kalulu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan temsilcisinin 5-2 kaybettiği mücadelede yaşananların ardından Fransız futbolcu, özellikle ikinci yarı performansından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

"BU ATMOSFERDE 10 KİŞİ OYNAMAK..."

Mücadeleyi değerlendiren Kalulu, takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını vurgulayarak, "İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk yarıyı önde bitirmemize rağmen, ikinci yarı bizim için kötü geçti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İYİ OYNADI"

Galatasaray’ın ortaya koyduğu oyunun belirleyici olduğunu kabul eden genç savunmacı, rövanş maçı için ise umutlu konuştu. Takımın hazırlık sürecine rağmen eksiklerin etkisini hissettiklerini belirten Kalulu, "Takım olarak iyi hazırlanmıştık. Eksiklerimize ve sakatlıklarımıza rağmen elimizden geleni yaptık. Galatasaray, bu maçta iyi futbol oynadı. Torino'daki rövanş maçında elimizden geleni yapacağız." dedi.