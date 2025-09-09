SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı...

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan yeni transferi Uğurcan Çakır, Galatasaray medya ekibinin karşısına geçti. Yıldız kaleci için hazırlanan özel video sosyal medyadan paylaşım rekorları kırarken, Uğurcan Çakır sarı kırmızılı formayla ilk açıklamalarını da yaptı.

Galatasaray'ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı...
Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın yeni transferi Uğurcan Çakır kameralar karşısına geçti. Sarı kırmızılı formayla ilk açıklamalarını yapan Milli eldiven, aynı zamanda Galatasaray’ın hazırladığı özel videoda da yer aldı.

EFSANELER SÖZ ALDI! UĞURCAN’A SESLENDİ…

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 1

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Efsanelerin izinde, Galatasaray ruhuyla. Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Uğurcan Çakır!’’ sözleriyle yer verdi.

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 2

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 3

Videoda yer alan Simoviç, Taffarel, Mondragon ve Fernando Muslera ise yeni transfer Uğurcan Çakır’ı selamladı. Milli kaleciye seslenen Galatasaray’ın efsane eldivenleri başarılar diledi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN İLK SÖZLERİ

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 4

Trabzonspor’dan yeni transfer olan Uğurcan Çakır, “Uzun bir süreçti. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum.” dedi.

‘‘İNŞALLAH YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTMAM’’

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 5

Çakır, “İç sahada oynanan maçlarda taraftar çok iyi destek veriyor. Takım arkadaşlarımla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmam.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ANLATTI

Galatasaray ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı... 6

Şampiyonlar Ligi’nin kendisi açısından önemine değinen Milli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek benim için çok özel olacak. Orada oynamayı her futbolcu hayal eder. İnşallah Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...
İşte karşınızda Domenico Tedesco!İşte karşınızda Domenico Tedesco!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

İşte karşınızda Domenico Tedesco!

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

İsmail Kartal dayanamadı! Sessizliğini bozdu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.