Galatasaray'ın efsane kalecileri Uğurcan Çakır için video paylaştı! Sarı kırmızılıların paylaşımı sosyal medyada patladı...

Galatasaray’ın yeni transferi Uğurcan Çakır kameralar karşısına geçti. Sarı kırmızılı formayla ilk açıklamalarını yapan Milli eldiven, aynı zamanda Galatasaray’ın hazırladığı özel videoda da yer aldı.

🧤 Efsanelerin izinde, Galatasaray ruhuyla.



Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Uğurcan Çakır! 💛❤️ pic.twitter.com/nQpfrx68de — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2025

EFSANELER SÖZ ALDI! UĞURCAN’A SESLENDİ…

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Efsanelerin izinde, Galatasaray ruhuyla. Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Uğurcan Çakır!’’ sözleriyle yer verdi.

Videoda yer alan Simoviç, Taffarel, Mondragon ve Fernando Muslera ise yeni transfer Uğurcan Çakır’ı selamladı. Milli kaleciye seslenen Galatasaray’ın efsane eldivenleri başarılar diledi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN İLK SÖZLERİ

Trabzonspor’dan yeni transfer olan Uğurcan Çakır, “Uzun bir süreçti. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum.” dedi.

‘‘İNŞALLAH YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTMAM’’

Çakır, “İç sahada oynanan maçlarda taraftar çok iyi destek veriyor. Takım arkadaşlarımla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmam.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ANLATTI

Şampiyonlar Ligi’nin kendisi açısından önemine değinen Milli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek benim için çok özel olacak. Orada oynamayı her futbolcu hayal eder. İnşallah Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.