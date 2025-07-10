Galatasaray'ın eli çok güçlenecek! Osimhen'in sözleşmesinde madde bugün sona eriyor

Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 75 milyon Euro'yu 5 yıla yayılmış bir şekilde ödemeyi kabul etti, ancak İtalyanlar teminat mektubu isteyince transfer tıkandı.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE SONA ERİYOR

Osimhen'in Napoli ile kontratında yer alan 75 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bugün sona eriyor. Sarı-kırmızılıların bu gelişmeyi pazarlıklarda kullanması bekleniyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'a transfer olabilmek için Al Hilal'in kendisine önerdiği 50 milyon Euro'luk teklifi reddeden Osimhen, sarı-kırmızılılardan haber bekliyor.