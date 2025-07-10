Galatasaray'ın eli çok güçlenecek! Osimhen'in sözleşmesinde madde bugün sona eriyor

Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 75 milyon Euro'yu 5 yıla yayılmış bir şekilde ödemeyi kabul etti, ancak İtalyanlar teminat mektubu isteyince transfer tıkandı.
Osimhen'in Napoli ile kontratında yer alan 75 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bugün sona eriyor. Sarı-kırmızılıların bu gelişmeyi pazarlıklarda kullanması bekleniyor.
Galatasaray'a transfer olabilmek için Al Hilal'in kendisine önerdiği 50 milyon Euro'luk teklifi reddeden Osimhen, sarı-kırmızılılardan haber bekliyor.
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