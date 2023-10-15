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  4. Galatasaray'ın eski antrenörü geldi bile! Beşiktaş'ın yeni hocası büyük oranda belli oldu... Fatih Terim detayı!

Galatasaray'ın eski antrenörü geldi bile! Beşiktaş'ın yeni hocası büyük oranda belli oldu... Fatih Terim detayı!

15.10.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takım yapılacak seçime kadar Burak Yılmaz'a emanet edilirken, yeni hoca için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Siyah-Beyazlı yönetim seçime kadar Burak Yılmaz ile devam kararı almıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için birçok isim ortaya atılırken, Fransız basınından konuyla alakalı olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

G.SARAY'IN ESKİ ANTRENÖRÜ...

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Beşiktaş Kulübü, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hari Vukas'ın Futbol A Takımı yardımcı antrenörlüğüne, Toni Modric'in ise atletik performans antrenörlüğü görevlerine getirildiğini duyurdu. Toni Modric ile Hari Vukas, Süper Lig'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da da görev yapmıştı.

Igor Tudor ile uzun yıllar birlikte çalışan iki antrenörün Beşiktaş'ta göreve başlaması, Hırvat teknik adamın Kartal'ın yeni hocası olabileceği iddiasını güçlendirirken, Fransız kaynaklarındaki söylentilerde, Igor Tudor'un Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak üzere olduğunu öne sürüldü.

Haberde kendisini isteyen bir Suudi Arabistan ekibiyle anlaşamayan 45 yaşındaki teknik adamın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edildi.

'İTALYA'YI REDDETTİ'

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Igor Tudor'un kariyerine İtalya'da devam etmek istemesine rağmen, istediği teklifi alamadığı da kaydedildi.

YERİNE FATİH TERİM GELMİŞTİ

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Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray, Karabük'te oynattığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Tudor'u takımın başına getirdi. Ertesi sezona da Tudor yönetiminde giren Sarı-Kırmızılılar, 16. haftadaki Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Hırvat teknik adamın yerine göreve Fatih Terim'i getirmişti.

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