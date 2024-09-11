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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken açıklama: "Her takımda karaborsa var ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 13:03
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Galatasaray'da daha önce başkan yardımcılığı görevini de yürütmüş olan hukukçu Rezan Epözdemir, son günlerde Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşandığı iddia edilen karaborsa bilet satışı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç durusunda bulunmuştu. Epözdemir konuyla alakalı olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken açıklama: "Her takımda karaborsa var ama..."

Galatasaray’da karaborsa bilet satışı iddiaları gündemdeki yerini korurken, eski Galatasaray yöneticisi hukukçu Rezan Epözdemir, sarı kırmızılı kulüpte yaşandığı ileri sürülen skandalla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç durusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından kişisel sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama paylaşan Epözdemir, "Her takımda karaborsa var, herkesin kendi önünü süpürmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

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"Kıymetli Galatasaraylılar, öncelikle her takımda karaborsa var, herkesin kendi önünü süpürmesi lazım. Bütün takımlar bakımından bunun üzerine gidilmesi gerekir. Benim için önemli olan karaborsa ve bilet yolsuzluğunun bazı yöneticiler, profesyoneller ve eski yöneticiler vesilesiyle yapıldığı iddiasıdır. Güveni kötüye kullanarak Galatasaray'ın sırtından zenginleşildiği iddiası kesinlikle kabul edilemez. Her ferasetli ve erdemli Galatasaraylı da bunun hukuken ve fiilen takipçisi olmalıdır."

"Niçin suç duyurusunda bulundum? Kulübümüz tarafından yapılan başvuru; basın açıklamasının aksine,ceza muhakemesi açısından karaborsa ve bilet yolsuzluğu iddiasının aydınlığa kavuşturulmasına ilişkin bir suç duyurusu olmayıp, asılsız olduğu iddia edilen iddiaları ortaya atanların cezalandırılmasına yöneliktir. Bu nedenle dosya, ekonomik suçlar veya örgütlü suçlar bürosu yerine basın suçları bürosunda olup, basın savcısı tarafından yürütülmektedir."

"AHLAKİ VE VİCDANİ SORUMLULUĞUM GEREĞİ..."

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"Nitekim, Sayın Başkanımızın 29/08/2024 tarihli ifadesinde de bu iddiaların hiç bir delile dayanmadığı ve asılsız olduğu ifade edilmiş ve " bu asılsız iddiaların ve iddia sahiplerinin elindeki bilgi ve belgelerin araştırılması, bu iddialari ortaya atan kişilerden şikayetçiyim ve cezalandırılmalarını talep ediyorum " denilmiştir. Ha keza kulüp avukatı tarafından dosyaya sunulan bazı gazetecilerin ve Sayın Hayri Kozak'ın dinlenmesi talebinde de aynı ifadeler tekrarlanarak, bu iddiayı ortaya atan kişilerin cezalandırılması talep edilmiştir. Hiç bir suç duyurusu dilekçesinde, peşinen araştırılması istenen iddialar " asılsız ve delile dayanmıyor " denmez. Gerçek bir suç duyurusunda, iddialar ileri sürülür ve savcılığın araştırma yaparak, suçu işlediği iddia edilen failleri cezalandırılması talep edilir. Bu iddiaları ortaya atanları değil. Dolayısıyla bu başvuru teknik anlamda suç duyurusu değildir, bu iddiaların esaslı ve etkin bir şekilde soruşturulması ve üstünün örtülmemesi için, ahlaki ve vicdani sorumluluğum gereği büyük Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak ben suç duyurusunda bulundum."

"Delillerin nelerden ibaret olduğu, nerelerden celp edilmesi gerektiğini de kapsamlı bir şekilde yazdım. Bu deliller celp edilirse zaten olay aydınlığa kavuşturulacaktır. Umarım etkili ve esaslı bir soruşturma yapılarak maddi gerçek ortaya çıkar ve adalet tecelli eder. Bu arada not: İftira ve Hakaret suçlarında tüzel kişilik yani kulübümüz suç mağduru olamaz, salt bu husus dahi hukuki anlamdaki yetersizliği ve temsil zaafiyetini ortaya koymaktadır."

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Dursun Özbek karaborsa Rezan Epözdemir son dakika galatasaray
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