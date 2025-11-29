Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Arjantin’de geçen hafta oynanan Estudiantes–Rosario Central maçında seremoni sırasında yaşanan protestonun ardından Arjantin Futbol Federasyonu disiplin kararlarını duyurdu. Rakiplerine sırt çevirerek tepki gösteren Estudiantesli futbolculara ve kulüp yönetimine çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.

MUSLERA DA CEZADAN NASİBİNİ ALDI

Federasyon, maç önü seremonisinde rakip takım oyuncularına sırtını dönen Estudiantesli 11 futbolcuya iki maç men cezası verdi. Bu isimler arasında Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı. Arjantin basını, cezaların ertelemeli olarak uygulanacağını ve futbolcuların yaptırımlarını 2026 yılındaki resmi karşılaşmalarda çekeceğini bildirdi.

VERON’A 6 AY MEN, KAPTANA 3 AY YASAK

Protestonun talimatını verdiği gerekçesiyle Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Federasyon, efsane futbolcuya altı ay futboldan men cezası verdi. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez için üç ay kaptanlık yasağı getirildi.

Kararlar, federasyonun genel puan tablosu üzerinden Rosario Central’ı lig şampiyonu ilan etmesi sonrası Estudiantes cephesinin tepkisinin sahaya yansıması üzerine alındı. Seremonide rakip oyuncular için oluşturulan koridorda Estudiantesli futbolcuların toplu şekilde sırt dönerek protestoda bulunması ülkede geniş yankı uyandırmıştı.