SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Arjantin'de oynanan Estudiantes–Rosario Central karşılaşmasının öncesinde yaşanan sıra dışı protestonun cezaları belli oldu. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), maç önü seremonisinde rakip takıma toplu şekilde sırtını dönen Estudiantesli 11 futbolcuya 2 maç men cezası verdi. Cezaya, Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da dahil edildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!
Emre Şen

Arjantin’de geçen hafta oynanan Estudiantes–Rosario Central maçında seremoni sırasında yaşanan protestonun ardından Arjantin Futbol Federasyonu disiplin kararlarını duyurdu. Rakiplerine sırt çevirerek tepki gösteren Estudiantesli futbolculara ve kulüp yönetimine çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.

MUSLERA DA CEZADAN NASİBİNİ ALDI

Federasyon, maç önü seremonisinde rakip takım oyuncularına sırtını dönen Estudiantesli 11 futbolcuya iki maç men cezası verdi. Bu isimler arasında Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı. Arjantin basını, cezaların ertelemeli olarak uygulanacağını ve futbolcuların yaptırımlarını 2026 yılındaki resmi karşılaşmalarda çekeceğini bildirdi.

VERON’A 6 AY MEN, KAPTANA 3 AY YASAK

Protestonun talimatını verdiği gerekçesiyle Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Federasyon, efsane futbolcuya altı ay futboldan men cezası verdi. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez için üç ay kaptanlık yasağı getirildi.

Kararlar, federasyonun genel puan tablosu üzerinden Rosario Central’ı lig şampiyonu ilan etmesi sonrası Estudiantes cephesinin tepkisinin sahaya yansıması üzerine alındı. Seremonide rakip oyuncular için oluşturulan koridorda Estudiantesli futbolcuların toplu şekilde sırt dönerek protestoda bulunması ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye skandal suçlama!Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye skandal suçlama!
Eski Süper Lig ekibi üzen haberi duyurdu: "Oyuncumuz yok, maça çıkamayacağız"Eski Süper Lig ekibi üzen haberi duyurdu: "Oyuncumuz yok, maça çıkamayacağız"
Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.