Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş'tan Beşiktaş derbisi sonrası yönetime 'acil' çağrı!

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinde 34. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi öven Hasan Şaş, sarı kırmızılıların eksik oynarken bile maçı kazanmak için her şeyi yaptığını söyledi. Beşiktaş’ın B planı olmadığını vurgulayan Şaş, Lucas Torreira’ya ise özel bir parantez açarak yönetimin vakit kaybetmeden yıldız futbolcuya yeni sözleşme imzalatması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş, GalatasarayBeşiktaş derbisini değerlendirdi. Şaş, sarı kırmızılıların 34. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen ortaya koyduğu oyunun övgüyü hak ettiğini belirtti.

Galatasaray’ın eksik kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulayan Şaş, “Galatasaray’ı 34. dakikadan sonra oynadığı oyunu kutluyorum. Galatasaray, 10 kişiyken maçı kazanmaya yönelik her şeyi yaptı” sözleriyle takımı tebrik etti.

Beşiktaş’ın oyun anlayışını eleştiren eski futbolcu, siyah beyazlıların derbiye iyi hazırlanmadığını ifade ederek, “Bu maça daha çok ihtiyacı olan taraf Beşiktaş’tı. Beşiktaş'ın bir B planının olmadığı çok net bir şekilde görüldü. Böyle bir maçı kazanamıyorsan şampiyonluktan söz etmemelisin” dedi.

GALATASARAY YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Galatasaray ın eski futbolcusu Hasan Şaş tan Beşiktaş derbisi sonrası yönetime acil çağrı! 1

Lucas Torreira’nın Galatasaray için kritik bir isim olduğunun altını çizen Hasan Şaş, yönetimin vakit kaybetmeden yıldız futbolcuya yeni sözleşme imzalatması gerektiğini söyledi. “Galatasaray yönetimine buradan söyleyeyim. Yarından itibaren Torreira'nın sözleşmesini 3 yıl uzatırım. Avrupa’da son 4 yılda bu kadar istikrarlı bir orta saha oyuncusu yok. Kim takımda en fazla parayı alıyorsa o kontratı ben Torreira'ya veririm. Bu takımın ayakta durmasına şu an tek sebep Torreira'dır” ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Galatasaray ın eski futbolcusu Hasan Şaş tan Beşiktaş derbisi sonrası yönetime acil çağrı! 2

Sözlerini sürdüren Şaş, Uruguaylı futbolcunun emeğinin karşılığını fazlasıyla hak ettiğini dile getirerek, “Tamam Osimhen kadar almayabilir ama İlkay Gündoğan'ın üstünde veririm, Barış Alper'in üstünde veririm. Bu oyuncu aldığı parayı son kanına, damlasına, terine, vücuduna, her şeyine hak ediyor. Burada kontrat yapılması tek gereken oyuncu Lucas Torreira'dır çünkü bugünkü maçın 1-1 bitmesinin sebebi odur. 1 yerine 3 koşan odur. 3 seneden beri hiç ağzını açmadan tek başına savaşan, orta sahada tek mücadele eden oyuncu Lucas Torreira'dır” diye konuştu.

En Çok Aranan Haberler

