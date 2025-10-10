SPOR

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'ten, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler!

Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Osimhen’i Al Hilal’e kendisinin önerdiğini açıkladı. Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun sözlerini de eleştiren Gomis, “Seni besleyen ele vurma” diyerek Galatasaray’ın Kerem’in kariyerinde büyük rol oynadığını vurguladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, katıldığı SporON kanalında hem sarı-kırmızılı günlerine hem de futbol dünyasının gündemindeki isimlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, Galatasaray dönemine, Osimhen transferine ve Kerem Aktürkoğlu’nun sözlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

“OSIMHEN’İ AL HİLAL’E BEN ÖNERDİM”

Galatasaray ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ten, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! 1

Gomis, Galatasaray’da forma giydiği döneme dair yaptığı itirafta, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen’i geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e kendisinin önerdiğini açıkladı. Fransız golcü, “Galatasaray’ın Osimhen’i transfer etmeyeceğini düşünerek onu Al Hilal’e önerdim. Onlar da araştırmalar yaptı ve ikna oldular. Ancak Galatasaray’ın Osimhen’i tutma konusundaki kararlılığını görünce aradan çekildim” dedi.

“GALATASARAY BENİM KARAKTERİME EN UYGUN KULÜPTÜ”

Galatasaray ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ten, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! 2

Gomis, Türkiye’ye transfer sürecine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransız futbolcu, “Galatasaray’a gelmeden önce 2009-10 sezonunda Fenerbahçe ile, daha sonra Beşiktaş ile de temasım olmuştu. Ancak anlaşma gerçekleşmedi. Galatasaray’a geldiğim dönemde Cenk Ergün’ün büyük etkisi vardı. Kariyerimde verdiğim en doğru kararlardan biriydi, çünkü kişiliğim Galatasaray’a çok uygundu” ifadelerini kullandı.

"SEN BESLEYEN ELE VURMA"

Galatasaray ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ten, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! 3

Son olarak Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun “Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim” sözlerine de değinen Gomis, bu açıklamayı eleştirdi:

“Kerem’in söylediklerinde katılmadığım noktalar var. Fransızca’da bir söz vardır: ‘Seni besleyen ele vurma.’ Galatasaray onu alt liglerden alıp vitrine çıkardı. Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimine büyük katkı sağladı. Bu geçiş süreci, daha saygılı bir açıklamayla yapılabilirdi.”

Canlı Skor

