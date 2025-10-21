SPOR

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne durdurulamıyor! Son maçta neler yaptı neler...

Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor deplasmanını 2-1 kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mbaye Diagne 2 golle yıldızlaşırken, 1. Lig gol krallığında da liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Amed Sportif Faaliyetler
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

TFF 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda Serikspor ile karşılaştı. Mücadele Amespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

DIAGNE DURDURULAMIYOR

Galatasaray ın eski golcüsü Mbaye Diagne durdurulamıyor! Son maçta neler yaptı neler... 1

Amed’in galibiyet golleri 57. ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne’den geldi. Serikspor’un tek golü ise 68. dakikada Gökhan Altıparmak’tan geldi. Bu sonuçla Amed, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 19 puanla 4. sırada yer aldı. Serikspor ise 4 maçtır galip gelemeyerek 13 puanla 13. sırada kaldı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray ın eski golcüsü Mbaye Diagne durdurulamıyor! Son maçta neler yaptı neler... 2

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan bedelsiz olarak Amed’e katılan 33 yaşındaki Senegalli forvet, 9 maçta 10 gol ve 2 asistle 1. Lig’de en yakın rakibinin 2 gol önünde lider durumda.

