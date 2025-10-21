Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne durdurulamıyor! Son maçta neler yaptı neler...

TFF 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda Serikspor ile karşılaştı. Mücadele Amespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

DIAGNE DURDURULAMIYOR

Amed’in galibiyet golleri 57. ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne’den geldi. Serikspor’un tek golü ise 68. dakikada Gökhan Altıparmak’tan geldi. Bu sonuçla Amed, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 19 puanla 4. sırada yer aldı. Serikspor ise 4 maçtır galip gelemeyerek 13 puanla 13. sırada kaldı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan bedelsiz olarak Amed’e katılan 33 yaşındaki Senegalli forvet, 9 maçta 10 gol ve 2 asistle 1. Lig’de en yakın rakibinin 2 gol önünde lider durumda.