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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'ten eşi görülmemiş olay! Frikikleri herkesi şaşırttı...

Kulüpler Dünya Kupası'nda Monterrey ile Inter karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona ererken Meksika temsilcisi Monterrey'in İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'in duran top stratejileri dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'ten eşi görülmemiş olay! Frikikleri herkesi şaşırttı...
Burak Kavuncu

Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter ile karşılaşan Monterrey, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, duran toplardaki farklı stratejileri ile adından söz ettirdi. Maçın ardından ESPN'e konuşan Torrent, Avrupa devlerine karşı duran topların kilit rol oynadığını vurguladı.

ÇİFT BARAJ KULLANDI

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Domènec Torrent yönetimindeki Monterrey'in Inter karşısında kurduğu çift baraj stratejisi maça damga vurdu. Sosyal medyada çok kez paylaşılan pozisyon için kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BU GOLE ANTRENMANLARDA 6-7 KEZ ÇALIŞTIK''

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Karşlaşmanın 25. dakikasında sahne alan Real Madrid'in eski kurt savunmacı Sergio Ramos'un golü ile öne geçen Monterrey'de teknik direktör Domenec Torrent golle ilgili açıklamada bulundu. Torrent, "Bu gole antrenmanlarda 6-7 kez çalıştık. Inter gibi teknik açıdan üstün takımlara karşı en büyük avantajımız duran toplar. Hücum ederken sağlam kalmak ve fırsatları değerlendirmek gerekiyor." dedi. Torrent ayrıca oyuncularının özverisine de değinerek, "Kağıt üstünde zayıf taraf olabiliriz ama sahada disiplinli oynayıp fırsatları aradık. Tribündeki taraftarlarımızı gururlandırmak istedik. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak playoff şansımız doğacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’DA ÇALIŞMIŞTI!

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Domenec Torrent, daha önce Barcelona'da Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış, Flamengo ve Galatasaray'da da görev almıştı.

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