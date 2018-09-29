Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue teknik direktör oluyor

Galatasaray'ın eski futbolcularından Eboue teknik direktör olarak sahalara dönmeyi hazırlanıyor. Ekonomik anlamda uzun süredir zor günler geçiren ve intiharın eşiğine gelen Eboue'nin Gana Ligi takımlarından Asento Kotoko'nun başına geçmesi bekleniyor.
Goal'in haberine göre, Gana Ligi'nde 15. hafta itibariyle ligde 2. sırada yer alan ve şu anda teknik direktörlük koltuğu boş olan Asento Kotoko yönetimi Eboue'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.
Eboue ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asante Kotoko'nun beni göreve getirmesinden memnun olurum. Takımı uzun zamandır tanıyorum. Gana yetenekli futbolcu anlamında zengin bir ülke." ifadelerini kullandı. (FUTBOL ARENA)
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