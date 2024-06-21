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Galatasaray'ın eski yıldızı Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Yıldız ismin kariyerinde bir ilk...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 08:06
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İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen ve kulüple olan sözleşmesinin sonuna gelen Radamel Falcao'nun yeni adresi ülkesinin ekiplerinden Milonarios oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızı Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Yıldız ismin kariyerinde bir ilk...
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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2019 ile 2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, Kolombiya ekibi Millonarios'a imza attı.

Kolombiyalı golcü, Galatasaray'ın ardından La Liga ekibi Rayo Vallecano'da forma giymişti.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

falcao

Bu transfer ile birlikte tecrübeli isim bir ilki yaşadı. Radamel Falcao kariyerinde ilk kez memleketi Kolombiya'da forma giymiş olacak.

Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, son olarak formasını giydiği Rayo Vallecano ile çıktığı 80 maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Falcao kariyeri boyunca Porto, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerin formalarını da terletmişti.


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