Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'ten sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı...

Fas Milli Takımının yıldız oyuncularından Hakim Ziyech’in yeni adresi duyuruldu. Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncunun kararı şaşırttı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ziyech, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca'ya imza attı. 1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz olan Ziyech, son olarak Galatasaray'dan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuş ve sözleşme süresini orada tamamlamıştı. Faslı yıldızın Wydad Casablanca'ya transferi, Faslı futbolseverler tarafından "evine dönüş" olarak yorumlandı.

GALATASARAY DÖNEMİ…

Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Takım içerisinde aidiyet sorunu yaşayan Faslı oyuncu hem teknik ekip hem de taraftarlarca eleştiri almış ve takımdan gönderilmişti.

İLK KEZ ÜLKESİNDE…

Faslı oyuncu Ziyech, kariyerinde Twente, Ajax, Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti. Fas Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden olan Ziyech, profesyonel kariyerinde ilk kez ülkesinde oynayacak. Wydad Casablanca ile anlaşan tecrübeli oyuncu, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.