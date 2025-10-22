SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'ten sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu. Ziyech sürpriz bir kararla ülkesinin köklü kulübü Wydad Casablanca’ya dönerek ülkesinde kariyerine devam edeceği açıklandı.

Burak Kavuncu

Fas Milli Takımının yıldız oyuncularından Hakim Ziyech’in yeni adresi duyuruldu. Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncunun kararı şaşırttı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!

Galatasaray ın eski yıldızı Hakim Ziyech ten sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı... 1

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ziyech, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca'ya imza attı. 1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz olan Ziyech, son olarak Galatasaray'dan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuş ve sözleşme süresini orada tamamlamıştı. Faslı yıldızın Wydad Casablanca'ya transferi, Faslı futbolseverler tarafından "evine dönüş" olarak yorumlandı.

GALATASARAY DÖNEMİ…

Galatasaray ın eski yıldızı Hakim Ziyech ten sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı... 2

Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Takım içerisinde aidiyet sorunu yaşayan Faslı oyuncu hem teknik ekip hem de taraftarlarca eleştiri almış ve takımdan gönderilmişti.

İLK KEZ ÜLKESİNDE…

Galatasaray ın eski yıldızı Hakim Ziyech ten sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı... 3

Faslı oyuncu Ziyech, kariyerinde Twente, Ajax, Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti. Fas Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden olan Ziyech, profesyonel kariyerinde ilk kez ülkesinde oynayacak. Wydad Casablanca ile anlaşan tecrübeli oyuncu, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

