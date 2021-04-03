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  4. Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin maç sonunda eşinden özür diledi

Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin maç sonunda eşinden özür diledi

03.04.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'in maç sonu röportajında sürpriz bir açıklama geldi. Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Tuzla'yı 2-0 yendikleri maçın ardından verdiği röportajda doğum gününü unuttuğu eşinden özür diledi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin maç sonunda eşinden özür diledi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'in maç sonu röportajında sürpriz bir açıklama geldi. Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Tuzla'yı 2-0 yendikleri maçın ardından verdiği röportajda doğum gününü unuttuğu eşinden özür diledi.

4 sene Galatasaray formasını terleten Yasin Öztekin şimdilerde TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynuyor. Öztekin, Tuzla'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından sürpriz bir açıklamaya imza attı.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu röportajında A Spor'a konuşan Yasin Öztekin, canlı yayında doğum gününü unuttuğu eşinden özür diledi. Dün eşinin doğum günü olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, maç stresinden ve yoğunluktan hayatında ilk defa eşinin doğum gününü unuttuğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yıktın perdeyi eyledin viran, Hatayspor sofrası sahibine haber vereyim heman, dakka 45 sonuç 2-0, emekli olmuş futbolculara o kadar parayı verin, sonra gelsin çeşit çeşit kebaaplarr..

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