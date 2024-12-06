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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden hukukçu Rezan Epözdemir'den Dursun Özbek'e destek!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.12.2024 08:26
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında söylediği sözler büyük yankı uyandırırken, Galatasaray eski yöneticilerinden Rezan Epözdemir'den Başkan Dursun Özbek'e destek paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden hukukçu Rezan Epözdemir'den Dursun Özbek'e destek!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik açıklamaları sonrası geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray yönetiminde başkan yardımcılığı yapan hukukçu Rezan Epözdemir de paylaşımda bulundu.

Epözdemir paylaşımında "Başkan Dursun Özbek'i en fazla eleştirenler biri olsam da TFF'ye ve dışarıya karşı verdiği mücadelesinde sonuna kadar yanındayım" ifadelerini kullandı.

İŞTE EPÖZDEMİR'İN O PAYLAŞIMI...

rezan-eplske

"Başkanımız Sayın Dursun Özbek'i içeride Galatasaray demokrasisinin gereği olarak en fazla eleştirenlerden biriyim. Ama TFF'ye ve dışarıya karşı verdiği mücadelesinde sonuna kadar yanındayım. Türk futbolunun çatı kurumu olan TFF başkanının, başkanımızı tehdit etmesi asla kabul edilemez. Galatasaray başkanını tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu tehdit karşısında bu camianın bir ferdi olarak hukuken ve fiilen başkanımızın yanındayım. Galatasaray başkanı Dursun Özbek yalnız değildir."

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının açıklamaları en basit tabiriyle son derece yakışıksızdır. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun evleviyetle bu konuda kurumsal ve esaslı bir reaksiyon göstermesi gerekir. Bazen adil olmak kadar, adil görünmek de önemlidir. Bu federasyon ne adildir, ne de adil görünmektedir. TFF Yönetim kurulunda görev alan Galatasaraylı arkadaşlarımızın bu açıklama ve sürece tepki göstermesi ve istifa etmesi gerekir. Adil olmayan ve adil görüntü de vermeyen TFF'nin bütün kurullarıyla derhal İstifa etmesi gerekir."

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Dursun Özbek Rezan Epözdemir galatasaray
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