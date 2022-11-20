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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve nereli? Torunu 15 yaşında vefat etti!

20.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan iş insanı Abdurrahim Albayrak acı bir haberle gündeme geldi. 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi. Batuhan Bostancı, bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayata gözlerini yumdu. Bununla birlikte, 'Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kimdir?' araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve nereli? Torunu 15 yaşında vefat etti!

Abdurrahim Albayrak acı bir haberle sarsıldı. Abdurrahim Albayrak'ın torunu, Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı, AVM'nin 4. katındaki balkonundan düşerek can verdi. Peki Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak 13 Haziran 1954'te Rize'de doğdu. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. 68 Abdurrahim Albayrak Almanya'da inşaatta babasının yanında çalıştı. Ardından askerlik için Türkiye'ye döndü. Askerliğini yaptıktan sonra, Almanya'da biriktirdiği para ile Türkiye'de minibüs aldı ve minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Zaman içerisinde işleri iyi gitti ve işlerini büyüttü, kendi turizm şirketini kurdu. 15.000 araçlık filonun sahibidir.

1980 senesinde Nadiye Albayrak ile evlendi. Hikmet Albayrak, İlknur Albayrak Bostancı, Fatma Albayrak Arf, Kuzey Albayrak, Yasin Albayrak, Cemil Albayrak adında çocukları bulunuyor.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve nereli? Torunu 15 yaşında vefat etti!

SPOR KARİYERİ

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. Abdurrahim Albayrak; 1992-1993 ve 1993-1994 dönemlerinde Altyapı Başkanlığı, 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013 dönemlerinde Galatasaray Futbol Şube Sorumluluğu ve 2014 döneminde de 8 ay boyunca 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı heyecanı ile dikkat çekti. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti. 21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulunda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir.

Galatasaray SK yönetiminde bulunduğu 7 farklı sezonun 5 sezonunda Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır.

2018-2021 döneminde Galatasaray SK 2. Başkanlığı görevini yürüttü

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