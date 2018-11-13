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Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'tan kötü haber!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2018 07:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'tan kötü haber!

Ümit Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de, Galatasaraylı futbolcu Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.

Ozan Kabak'ın durumu yapılacak olarak kontrollerde sonra netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak Galatasaray Ümit Milli Takım

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