SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Giresunspor maçı kafilesi belli oldu

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kafilesi belli oldu

15.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında boy gösterecek olan Galatasaray'da maç kafilesi belli oldu.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kafilesi belli oldu

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas oyunu yapan sarı-kırmızılılar ardından taktik idman yaptı. Bugün saat 16.00'da Giresun'a hareket edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal sezona şovla başladıKartal sezona şovla başladı
Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm
Galatasaray, Feghouli ile görüşme yapacakGalatasaray, Feghouli ile görüşme yapacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'dan son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Atletico Mineiro, Diego Costa'yı açıkladı

Atletico Mineiro, Diego Costa'yı açıkladı

Eskişehirsporlu genç oyuncunun acı günü

Eskişehirsporlu genç oyuncunun acı günü

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.