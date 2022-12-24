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Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis takımdan ayrılacak mı? 1. Lig'den beklenmedik teklif... İşte o takım

24.12.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da ara transfer döneminde yeni isimlerin kadroya katılması beklenirken bazı isimlerle vedalaşılması bekleniyor. Son günlerde takımdan gönderileceği konuşulan golcü oyuncu Bafetimbi Gomis ile ilgili de beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis takımdan ayrılacak mı? 1. Lig'den beklenmedik teklif... İşte o takım
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Gomis, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol 3 asist kaydetmeyi başarırken, Fransız oyuncunun ismi transferlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

SÜRPRİZ TEKLİF!

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Son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde attığı golle Sarı-Kırmızılılar'a turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir teklif geldi.

EYÜPSPOR TALİP OLDU

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TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ryan Babel'e 900 bin Euro veren Eyüpspor, Fransız golcüye ise 1 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor.


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