Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis takımdan ayrılacak mı? 1. Lig'den beklenmedik teklif... İşte o takım

Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Gomis, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol 3 asist kaydetmeyi başarırken, Fransız oyuncunun ismi transferlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

SÜRPRİZ TEKLİF!

Son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde attığı golle Sarı-Kırmızılılar'a turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir teklif geldi.

EYÜPSPOR TALİP OLDU

TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ryan Babel'e 900 bin Euro veren Eyüpspor, Fransız golcüye ise 1 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor.



