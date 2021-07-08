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Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya talip var

08.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao'ya Katar'dan talip çıktı. Katar Ligi'nin resmi yayıncısı, Al Duhail'in yıldız golcüyü transfer etmek için resmi girişimlere başladığını duyurdu.

Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya talip var

Galatasaray'da sürekli sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle gönderilmesi gündemde olan Radamel Falcao için sıcak bir haber geldi.

"KATAR'DAN TALİP VAR"

Katar Ligi'nin resmi yayıncısı Alkass, bir Katar kulübünün tecrübeli golcüyü Radamel Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını yazdı.

Öte yandan bu kulübün futbolcuyu 2019 yılında da transfer etmek isteyen ancak sonrasında Mandzukic'i kadrosuna katan Al Duhail olduğu da belirtildi.

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BONSERVİS TALEP EDİLMİYOR

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao için sarı-kırmızılılar çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.

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"SÖZLEŞMEME SADIK DURUMDAYIM"

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyediğini son röportajında belirten Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

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FALCAO'NUN G.SARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 1 yıllık daha kontratı olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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