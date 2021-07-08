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Kulüpler Birliği'den sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

08.07.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı, gerçekleştirilen toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı yazdı ve 4 önemli talepte bulundu

Kulüpler Birliği'den sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi bir yazı yazdı ve yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarına uymaması, TFF kurullarının atama ve işleyişlerinde değişiklik yapılmaması, yabancı sayısı kararından geri dönülmemesi ve Kulüp Lisans Talimatı'nda esneklik sağlanmaması durumunda maçlara çıkmamayı düşündüklerini bildirdi.

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İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na;

Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan aşağıda imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız.

  • Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi,
  • Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri,
  • Yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi,
  • Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması

Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır.

Tüm bu gelişmelerden ötürü aşağıda imzası bulunan Süper Lig Kulüpleri olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nin uygunluğu olmadan alacağı kararları kabul etmeyeceğimizi bildiririz.

Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Bu nedenle yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliği'nin onayının aranmasını talep ediyoruz. Ayrıca gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Kamu Denetçileri Kurumu'nun tavsiye kararı doğrultusunda; Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması, Merkez Hakem Kurulu'nda liyakatin esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısı konusunda alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması, daha önce Kulüpler Birliği olarak başkanlığınıza ilettiğimiz ve cevap alamadığımız ya da olumsuz cevap aldığımız tüm resmi başvurularımızın yeniden değerlendirilmesi taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz.

Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla."

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